Источник материала: БT

Несколько часов остается до начала "Большого разговора с Президентом". Участники прибывают во Дворец Независимости. В этом году состав немалый - порядка 300 человек: журналисты, представители общественности, экспертного и медийного сообщества. Такие встречи с главой государства всегда приковывают большое внимание. Особенно сегодня, ведь за два года, прошедших с момента предыдущего разговора, накопилось много вопросов. На фоне растущего количества фейков и откровенных спекуляций в обществе есть запрос именно на открытый формат.

О темах сегодняшней встречи спросим у нашего корреспондента Вероники Бута. Она в эти минуты уже работает во Дворце Независимости. Доброе утро, Вероника! Чего ждут журналисты и эксперты от "Большого разговора"?

Доброе утро, коллеги! Мы, журналисты, по опыту можем подтвердить: атмосфера на этом мероприятии будет максимально приближена к неформальной. Закрытых тем в этих стенах точно не будет.

Это уже третий "Большой разговор с Президентом". Впервые масштабную встречу провели в 2017-м. Затем в 2019-м. "Большой разговор" в прямом смысле оправдывает свое название, ведь оба раза это были 7-часовые марафоны. Будет ли рекорд в этом году? Ведь злободневных тем меньше не стало, есть что обсудить. Тем более Президент любит такой формат - формат открытого разговора. Здесь нет заготовленных вопросов и ответов - это, во-первых. Во-вторых, еще лучше, когда получается дискуссия и обмен мнениями, а не монолог главы государства. Александр Лукашенко всегда это приветствует и готов выслушать позицию оппонента. Предложить свою кандидатуру на участие в этом мероприятии мог любой желающий. Или хотя бы направить свой вопрос Президенту. Самые популярные мы сегодня услышим.

До начала "Большого разговора" еще около двух часов, но его участники начинают прибывать заранее, ведь состав немалый - порядка 300 человек. Есть и зарубежные гости. Пораньше приехал и аналитик БИСИ Алексей Авдонин.

Дата "Большого разговора" выпала на 9 августа - день годовщины выборов. Это же не случайность? Какой посыл делает Президент таким решением?

Многое поменялось и в мире, и в нашей стране с минувшего "Большого разговора". Новые экономические вызовы, добавились информационные угрозы и санкционное давление. Наверняка за заявлениями Президента будут внимательно следить и за рубежом.

Обсуждать и анализировать все сказанное сегодня будут еще точно не один день. Такие встречи с главой государства всегда приковывают внимание не только аналитиков, журналистов, но и всех белорусов. Ведь каждый из нас обязательно услышит ту тему, которая волнует лично его. Разговор без купюр, без вырванных из контекста фраз - в прямом эфире в 11:00 на " Беларусь 1 ".

Сегодня во Дворце Независимости "Большой разговор с Президентом".





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