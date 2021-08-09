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Глава МИД Германии: 9 августа 2020 года стало поворотным моментом в истории Беларуси
09.08.2021 10:55 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассказал о поддержке Евросоюзом белорусской оппозиции. Слова Мааса
«9 августа 2020 года стало поворотным моментом в истории Беларуси», - заявил Хайко Маас.
По словам главы МИД ФРГ, президентские выборы в августе 2020 года «не были справедливыми и свободными», а официальные белорусские власти потеряли «политическую и моральную легитимность», когда арестовывали «своих граждан десятками тысяч за мирные протесты».
«Поэтому Германия и Европейский союз находятся на стороне людей в Беларуси, которые борются за уважение демократических и человеческих правовых ценностей», - подытожил министр, добавив, ФРГ и ЕС оказали практическую помощь в рамках «Плана действий гражданского общества в Беларуси» «для поддержки людей, подвергающиеся политическим преследованиям».
Напомним, представители Евросоюза и ранее говорили о поддержке белорусской оппозиции и призывали официальные власти начать диалог. Вчера стало известно, что верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в экстренном заявлении к годовщине выборов 2020 года
«Единственный способ положить конец политическому кризису - инклюзивный национальный диалог», - подчеркивалось в заявлении.
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассказал о поддержке Евросоюзом белорусской оппозиции.
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