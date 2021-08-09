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Глава МИД Германии: 9 августа 2020 года стало поворотным моментом в истории Беларуси

09.08.2021 10:55 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассказал о поддержке Евросоюзом белорусской оппозиции. Слова Мааса приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«9 августа 2020 года стало поворотным моментом в истории Беларуси», - заявил Хайко Маас.

По словам главы МИД ФРГ, президентские выборы в августе 2020 года «не были справедливыми и свободными», а официальные белорусские власти потеряли «политическую и моральную легитимность», когда арестовывали «своих граждан десятками тысяч за мирные протесты».

«Поэтому Германия и Европейский союз находятся на стороне людей в Беларуси, которые борются за уважение демократических и человеческих правовых ценностей», - подытожил министр, добавив, ФРГ и ЕС оказали практическую помощь в рамках «Плана действий гражданского общества в Беларуси» «для поддержки людей, подвергающиеся политическим преследованиям».

Напомним, представители Евросоюза и ранее говорили о поддержке белорусской оппозиции и призывали официальные власти начать диалог. Вчера стало известно, что верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в экстренном заявлении к годовщине выборов 2020 года обратился от лица Евросоюза с призывом «положить конец репрессиям против гражданского общества Беларуси».

«Единственный способ положить конец политическому кризису - инклюзивный национальный диалог», - подчеркивалось в заявлении.

 
 
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассказал о поддержке Евросоюзом белорусской оппозиции.
 
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