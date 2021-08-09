Лукашенко: Беларусь прошла серьезное испытание на национальное единство

Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь прошла серьезное испытание на национальное единство. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы прошли серьезное испытание на национальное единство. Знаем, у нас есть все для того, чтобы этот период в своей новейшей истории пройти достойно", - заявил белорусский лидер.

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