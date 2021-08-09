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Лукашенко: Беларусь прошла серьезное испытание на национальное единство
09.08.2021 11:15 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь прошла серьезное испытание на национальное единство. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня
"Мы прошли серьезное испытание на национальное единство. Знаем, у нас есть все для того, чтобы этот период в своей новейшей истории пройти достойно", - заявил белорусский лидер.
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"Мы прошли серьезное испытание на национальное единство. Знаем, у нас есть все для того, чтобы этот период в своей новейшей истории пройти достойно", - заявил...
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