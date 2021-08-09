Лукашенко: сегодня Беларусь оказалась в фокусе внимания всего мира, но не по своей воле

Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня Беларусь оказалась в фокусе внимания всего мира, но не по своей воле. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня Беларусь оказалась в фокусе внимания всего мира. Как и почему, вы это знаете не хуже меня. Замечу только, что не по своей воле. Мы прожили непростой год", - отметил Президент.

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