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Лукашенко: сегодня Беларусь оказалась в фокусе внимания всего мира, но не по своей воле
09.08.2021 11:15 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня Беларусь оказалась в фокусе внимания всего мира, но не по своей воле. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сегодня Беларусь оказалась в фокусе внимания всего мира. Как и почему, вы это знаете не хуже меня. Замечу только, что не по своей воле. Мы прожили непростой год", - отметил Президент.
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Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности,...
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