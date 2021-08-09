Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на угрозы Литвы остановить транзит калийных удобрений. Соответствующие заявления он сделал сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко заявил, что в таком случае Беларусь перенаправит потоки в другие порты - на территории России.

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