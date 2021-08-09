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Лукашенко об упреках в диктатуре: я никогда ничего не диктовал и диктовать не собираюсь
09.08.2021 11:53 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на упреки в диктатуре. Соответствующие заявления он сделал сегодня
"Для того, чтобы диктовать в мире, надо иметь соответствующий ресурс. У нас этого ресурса нет. Поэтому я никогда ничего не диктовал и диктовать не собираюсь. Я должен обеспечить безопасность и сохранность созданного впервые за многовековую историю суверенного государства. На остальное у нас нет возможности и желания тратить ресурсы", - сказал белорусский лидер.
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"Я должен обеспечить безопасность и сохранность созданного впервые за многовековую историю суверенного государства. На остальное у нас нет возможности и желания...
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