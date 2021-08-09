Лукашенко - западным политикам: прежде чем вводить против нас санкционные меры, надо просто думать

Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прежде чем вводить в отношении Беларуси санкционные меры, надо просто думать. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Им, не думающим головой, прежде чем вводить против нас какие-то меры, в том числе санкционные, надо просто думать. Не хватать то, что наши протестуны, беглые там…", - сказал Президент.

"Не надо браться за санкционные топоры и вилы. Тем более они могут иметь обратный эффект", - подчеркнул белорусский лидер.

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