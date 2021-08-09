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Лукашенко: работники современных государственных медиа оказались настоящими воинами
09.08.2021 11:53 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники современных государственных медиа оказались настоящими воинами. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня
Свою стратегию реагирования на вызовы государство разрабатывало в экстремальных условиях, заметил Президент. По его словам, это был хороший опыт. Он поднял на новый уровень белорусскую журналистику и прежде всего авторскую.
"Острый для страны период дал нам героев нашего времени: политических обозревателей, экспертов, аналитиков, блогеров, которые, несмотря на реальные угрозы и риски, открыто встали на защиту своего государства. Да, сегодня представители современных медиа оказались настоящими воинами. Слово (мы испытали на собственном опыте) может внести раздор в общество, разрушить мир в стране, а может объединить народ в борьбе за национальные ценности, прежде всего за сохранение этих ценностей, независимости и суверенитета", - сказал Александр Лукашенко.-0-
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Свою стратегию реагирования на вызовы государство разрабатывало в экстремальных условиях, заметил Президент. По его словам, это был хороший опыт. Он поднял на...
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