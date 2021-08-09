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Лукашенко: здесь, в Минске, была остановлена крупномасштабная война в Донбассе
09.08.2021 11:53 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил о роли страны и предоставленной мирной площадке в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.
"Здесь, в Минске, была остановлена крупномасштабная война в Донбассе. Да, там постреливают. Но там нет той войны", - отметил белорусский лидер.
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"Здесь, в Минске, была остановлена крупномасштабная война в Донбассе. Да, там постреливают. Но там нет той войны", - отметил белорусский лидер.
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