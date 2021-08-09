Лукашенко: здесь, в Минске, была остановлена крупномасштабная война в Донбассе

Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил о роли страны и предоставленной мирной площадке в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Здесь, в Минске, была остановлена крупномасштабная война в Донбассе. Да, там постреливают. Но там нет той войны", - отметил белорусский лидер.

/Будет дополнено/.-0-