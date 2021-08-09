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Лукашенко: переносить президентские выборы 2020 года в Беларуси было бы непорядочно и незаконно
09.08.2021 11:53 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переносить президентские выборы 2020 года в Беларуси было бы непорядочно и незаконно. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.
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9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переносить президентские выборы 2020 года в Беларуси было бы непорядочно и незаконно. Об этом глава государства...
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