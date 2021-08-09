"Не обезумели и не ввели комендантский час" - Лукашенко о том, благодаря чему экономика Беларуси развивается

Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает правильность действий в стране, выбранных во время пандемии - не закрывать страну и не останавливать экономику. Об этом глава государства заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы не обезумели и не ввели комендантский час, как от нас требовали, вы это помните", - сказал глава государства.

"Единственная страна и единственный Президент, он же диктатор, пригласил представителей ВОЗ, открыл двери всех учреждений здравоохранения", - подчеркнул белорусский лидер.

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