ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Не обезумели и не ввели комендантский час" - Лукашенко о том, благодаря чему экономика Беларуси развивается

09.08.2021 11:53 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает правильность действий в стране, выбранных во время пандемии - не закрывать страну и не останавливать экономику. Об этом глава государства заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы не обезумели и не ввели комендантский час, как от нас требовали, вы это помните", - сказал глава государства.

"Единственная страна и единственный Президент, он же диктатор, пригласил представителей ВОЗ, открыл двери всех учреждений здравоохранения", - подчеркнул белорусский лидер.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Единственная страна и единственный Президент, он же диктатор, пригласил представителей ВОЗ, открыл двери всех учреждений здравоохранения", - подчеркнул...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко о последних выборах: одни готовились к справедливой кампании, а другие - к перевороту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

Свежие газеты

08.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by