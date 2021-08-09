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Лукашенко: из 28 союзных программ осталось согласовать одну
09.08.2021 12:35 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рамках Союзного государства осталось согласовать только одну союзную программу. Об этом глава государства Александр Лукашенко рассказал сегодня
По словам главы государства, так называемые
"Мне хотелось бы надеяться, о чем мы с президентом (Путиным - Прим. БЕЛТА) договаривались, что в этом году, в конце года, состоится Высший государственный совет Союзного государства. И он должен быть этапный, там мы должны принять очень серьезные решения. Думаю, если там россияне уж очень побоятся по газу сделать какой-то шаг по выравниванию условий, мы эти 28 союзных программ - карты были переработаны - примем. Это будет колоссальный шаг", - сказал Александр Лукашенко.
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Александр Лукашенко
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По словам главы государства, так называемые интеграционные карты были переформатированы в союзные программы. Всего их 28.
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