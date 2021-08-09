Лукашенко: на пике протестов в Минске в 2020 году в них участвовали около 46 тыс. человек

Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пике протестов в прошлом году в Минске в них принимали участие около 46 тыс. человек. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Их на пике было (а есть методика подсчета) 46 тысяч 700 - в Минске. Собрали со всей страны. Ну а картинку сделать не проблема. И смотрится впечатляюще", - сказал глава государства.

/Будет дополнено/.-0-