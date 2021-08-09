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Лукашенко: мы остались вдвоем - Беларусь и Россия
09.08.2021 12:35 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает, что события прошлого года многое показали и подтолкнули
"Не было бы счастья, да несчастье помогло, - сказал глава государства. - Мы остались вдвоем - Беларусь и Россия. Потому что удар оттуда наносился через Беларусь, как всегда было, в сердце России".
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"Не было бы счастья, да несчастье помогло, - сказал глава государства. - Мы остались вдвоем - Беларусь и Россия. Потому что удар оттуда наносился через Беларусь, как...
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