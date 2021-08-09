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Лукашенко об интеграции с Россией: мы никогда не были против теснейшего союза, но нас всегда держали на расстоянии
09.08.2021 12:35 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь никогда не была против
"Основа любого союза - это одинаковые условия, равноправие", - подчеркнул белорусский лидер.
Он отметил, что для людей - обычных граждан двух стран равноправие во многом обеспечено. "Но как можно интегрироваться и делать шаги, если у вас цены на природный газ в два-три раза ниже, чем в Беларуси", - обратил внимание Александр Лукашенко.
"Любая интеграция без потери государственного суверенитета", - подчеркнул Президент.
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Лукашенко об интеграции с Россией: мы никогда не были против теснейшего союза, но нас всегда держали на расстоянии
"Основа любого союза - это одинаковые условия, равноправие", - подчеркнул белорусский лидер.
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