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А. Лукашенко об интеграции с Россией: Мы никогда не были против теснейшего союза, но нас всегда держали на расстоянии

09.08.2021 12:37 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь никогда не была против теснейшего союза с Россией, но основа любого союза - это одинаковые условия и равноправие. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает БелТА.

"Основа любого союза - это одинаковые условия, равноправие", - подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что для людей - обычных граждан двух стран равноправие во многом обеспечено. "Но как можно интегрироваться и делать шаги, если у вас цены на природный газ в два-три раза выше, чем в Беларуси", - обратил внимание Александр Лукашенко.

"Любая интеграция без потери государственного суверенитета", - подчеркнул Президент.

Смотрите прямую трансляцию "Большого разговора с Президентом" на "Беларусь 1".


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Беларусь никогда не была против теснейшего союза с Россией, но основа любого союза - это одинаковые условия и равноправие. Об этом глава государства Александр...
 
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Лукашенко об интеграции с Россией: мы никогда не были против теснейшего союза, но нас всегда держали на расстоянии
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