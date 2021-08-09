А. Лукашенко об интеграции с Россией: Мы никогда не были против теснейшего союза, но нас всегда держали на расстоянии

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Беларусь никогда не была против теснейшего союза с Россией, но основа любого союза - это одинаковые условия и равноправие. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает БелТА .

"Основа любого союза - это одинаковые условия, равноправие", - подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что для людей - обычных граждан двух стран равноправие во многом обеспечено. "Но как можно интегрироваться и делать шаги, если у вас цены на природный газ в два-три раза выше, чем в Беларуси", - обратил внимание Александр Лукашенко.

"Любая интеграция без потери государственного суверенитета", - подчеркнул Президент.

Смотрите прямую трансляцию "Большого разговора с Президентом" на " Беларусь 1 ".





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