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А. Лукашенко о том, благодаря чему экономика Беларуси развивается: Не обезумели и не ввели комендантский час
09.08.2021 12:37 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает правильность действий в стране, выбранных во время пандемии - не закрывать страну и не останавливать экономику. Об этом глава государства заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает
"Мы не обезумели и не ввели комендантский час, как от нас требовали, вы это помните", - сказал глава государства.
"Единственная страна и единственный Президент, он же диктатор, пригласил представителей ВОЗ, открыл двери всех учреждений здравоохранения", - подчеркнул белорусский лидер.
Смотрите прямую трансляцию "Большого разговора с Президентом" на "
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А. Лукашенко о том, благодаря чему экономика Беларуси развивается: Не обезумели и не ввели комендантский час
Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает правильность действий в стране, выбранных во время пандемии - не закрывать страну и не останавливать...
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