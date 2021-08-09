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А. Лукашенко: В современном мире демократию давно заменил цифровой диктат
09.08.2021 12:37 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
В современном мире демократию давно заменил цифровой диктат. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент
"В современном мире демократию давно заменил цифровой диктат. И правят в этом мире откровенные ложь, хайп, фейк...", - сказал Президент.
"Единственный антидот - правда и только правда. Именно благодаря такому подходу мы выдержали и уверенно держим информационный удар", - подчеркнул белорусский лидер.
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В современном мире демократию давно заменил цифровой диктат. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня во время "Большого разговора с...
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