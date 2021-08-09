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Большой разговор с Президентом. Прямая трансляция
09.08.2021 12:37 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTЖурналисты, представители общественности, эксперты - "Большой разговор с Президентом" собрал около 300 участников. Такие встречи с главой государства всегда приковывают большое внимание. Смотрите прямую трансляцию "Большого разговора с Президентом".
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Журналисты, представители общественности, эксперты - "Большой разговор с Президентом" собрал около 300 участников. Такие встречи с главой государства всегда...
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