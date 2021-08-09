﻿ Большой разговор с Президентом. Прямая трансляция. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Большой разговор с Президентом. Прямая трансляция

09.08.2021 12:37 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Журналисты, представители общественности, эксперты - "Большой разговор с Президентом" собрал около 300 участников. Такие встречи с главой государства всегда приковывают большое внимание.  Смотрите прямую трансляцию "Большого разговора с Президентом".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналисты, представители общественности, эксперты - "Большой разговор с Президентом" собрал около 300 участников. Такие встречи с главой государства всегда...
 
Новости дня
Новости политики
 
Глава МИД Германии: 9 августа 2020 года стало поворотным моментом в истории Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

Свежие газеты

08.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by