Лукашенко предостерегает Украину от возможной попытки силой решить вопрос в Донбассе

Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерегает Украину от возможной попытки силой решить вопрос на Донбассе. Об этом он заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если вы посмеете это сделать при поддержке третьих стран, я никогда не буду на вашей стороне. Если вы опять с Россией столкнетесь, я буду между вами. Даже если это будет угрожать моей жизни. Но я уверен, что ни первый, ни второй вариант не реален. Его не будет. Потому что разумных голов в Украине достаточно. Любая ваша попытка силой решить вопрос закончится трагедией для Украины", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко считает, что надо сесть за стол и договориться, и при этом Украине необходимо разделять вопрос Донбасса и Крыма.

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