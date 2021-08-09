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Лукашенко ответил на предложение сделать национальное законодательство главнее международного
09.08.2021 13:15 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко сегодня
Глава государства отметил, что вернется к этому вопросу чуть позже - когда будет готов проект новой Конституции Беларуси. "Опыт есть - Российская Федерация. Поэтому, думаю, вместе со "старшим братом" нам будет легче преодолеть и критику, и навалы разные. МИД, правительство работают: надо всегда взвешивать, что мы от этого получим и что можем потерять", - подчеркнул Александр Лукашенко.
"Но я лично на данный момент, исходя из той информации, которая у меня есть, ближе к вашему предложению (сделать национальное законодательство приоритетным. - Прим. БЕЛТА)", - добавил Президент.-0-
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Глава государства отметил, что вернется к этому вопросу чуть позже - когда будет готов проект новой Конституции Беларуси.
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