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Лукашенко - Украине: меньше всего, кого вы должны бояться, - это белорусов
09.08.2021 13:15 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меньше всего Украине стоит бояться белорусов. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня
"Меньше всего, кого вы должны бояться, - это белорусов. Мы никогда не сделаем пакость по отношению к Украине, если вы первыми не ступите с оружием на нашу землю", - подчеркнул белорусский лидер.
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"Меньше всего, кого вы должны бояться, - это белорусов. Мы никогда не сделаем пакость по отношению к Украине, если вы первыми не ступите с оружием на нашу землю", -...
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