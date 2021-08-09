Она бы сама этого не сделала, если бы ею не управляли - Лукашенко прокомментировал инцидент с Тимановской

Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал инцидент вокруг спортсменки Кристины Тимановской, которая была в составе национальной олимпийской команды. Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Она бы сама этого не сделала, если бы ею не управляли", - заявил белорусский лидер.

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