Лукашенко - украинским властям: зачем вы это творите, ведь наши народы - родные люди?

Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о причастности официальных органов власти Украины к переброске оружия в Беларусь. Об этом глава государства рассказал сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что всегда поддерживал Украину и украинские власти и даже понимает, почему они в угоду Западу предпринимают недружественные шаги по отношению к Беларуси. "Ладно, побежал за Западом (Президент Украины Владимир Зеленский. - Прим. БЕЛТА), плюнул на все, но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда? Ведь оружие идет в основном с Украины. Сейчас мы, конечно, закрыли намертво эту границу. Зачем вы это творите, ведь народы - это же соседи, это же родные люди?" - подчеркнул Президент.

Глава государства обратил внимание, что в белорусских СМИ неоднократно показывалось, как из Украины в Беларусь перебрасывают взрывчатку и боеприпасы. "Наш председатель Комитета государственной безопасности очень четко сказал: мы видим, кто из силовиков и официальных органов власти в Украине это организовывает", - отметил Александр Лукашенко.-0-

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