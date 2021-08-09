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Лукашенко - украинским властям: зачем вы это творите, ведь наши народы - родные люди?

09.08.2021 13:15 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о причастности официальных органов власти Украины к переброске оружия в Беларусь. Об этом глава государства рассказал сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что всегда поддерживал Украину и украинские власти и даже понимает, почему они в угоду Западу предпринимают недружественные шаги по отношению к Беларуси. "Ладно, побежал за Западом (Президент Украины Владимир Зеленский. - Прим. БЕЛТА), плюнул на все, но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда? Ведь оружие идет в основном с Украины. Сейчас мы, конечно, закрыли намертво эту границу. Зачем вы это творите, ведь народы - это же соседи, это же родные люди?" - подчеркнул Президент.

Глава государства обратил внимание, что в белорусских СМИ неоднократно показывалось, как из Украины в Беларусь перебрасывают взрывчатку и боеприпасы. "Наш председатель Комитета государственной безопасности очень четко сказал: мы видим, кто из силовиков и официальных органов власти в Украине это организовывает", - отметил Александр Лукашенко.-0-

Лукашенко - Украине: меньше всего, кого вы должны бояться, - это белорусов

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко отметил, что всегда поддерживал Украину и украинские власти и даже понимает, почему они в угоду Западу предпринимают недружественные шаги по...
 
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