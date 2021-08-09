|
Белорусско-украинские политические отношения находятся в самой низкой точке - Лукашенко
09.08.2021 13:15 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-украинские политические отношения находятся в самой низкой точке. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня
"Нельзя омрачать наши отношения разного рода фейками и гадостью", - подчеркнул белорусский лидер.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Нельзя омрачать наши отношения разного рода фейками и гадостью", - подчеркнул белорусский лидер.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)