Белорусско-украинские политические отношения находятся в самой низкой точке - Лукашенко

Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-украинские политические отношения находятся в самой низкой точке. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нельзя омрачать наши отношения разного рода фейками и гадостью", - подчеркнул белорусский лидер.

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