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Лукашенко: нам скрывать нечего, надо открыто и честно провести референдум по Конституции
09.08.2021 13:15 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси необходимо открыто, честно провести референдум по предлагаемым изменениям в Конституцию. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня
"Нам скрывать нечего, мы должны провести референдум открыто, честно, по Конституции", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент добавил, что окончательный проект новой Конституции будет предварительно опубликован, чтобы граждане смогли ознакомиться с предлагаемыми изменениями. "Может, нам придется что-то поправлять еще после того, как она будет вынесена на всенародное обсуждение до референдума. Исправим. Все сделаем демократично, чтобы комар носа не подточил", - заявил белорусский лидер.-0-
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