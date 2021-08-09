Лукашенко: нам скрывать нечего, надо открыто и честно провести референдум по Конституции

Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси необходимо открыто, честно провести референдум по предлагаемым изменениям в Конституцию. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам скрывать нечего, мы должны провести референдум открыто, честно, по Конституции", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент добавил, что окончательный проект новой Конституции будет предварительно опубликован, чтобы граждане смогли ознакомиться с предлагаемыми изменениями. "Может, нам придется что-то поправлять еще после того, как она будет вынесена на всенародное обсуждение до референдума. Исправим. Все сделаем демократично, чтобы комар носа не подточил", - заявил белорусский лидер.-0-

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