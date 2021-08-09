Лукашенко рассказал, почему 17 сентября решил не объявлять выходным днем

Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, почему 17 сентября, новый государственный праздник - День народного единства, решил не объявлять выходным днем. Об этом глава государства заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это по Конституции Президент определяет - праздничные, выходные дни. Но давайте честно: я проехал много стран - столько выходных, как у нас, нет нигде. И в России тоже: вы там как начинаете с Нового года - беда для нас", - отметил Александр Лукашенко.

Говоря о праздновании Дня народного единства, Президент отметил, что при учреждении этого праздника колебался, делать ли его выходным. В итоге было принято решение оставить его рабочим днем. "Я, как человек из производства, привыкший работать без выходных, наверное, пожадничал", - признался глава государства.

В то же время Александр Лукашенко заметил, что этот вопрос остается открытым. "Я готов эти полномочия передать законодательному органу - вы уже потом будете выходные объявлять, - заявил он. - Этот вопрос не закрыт, его можно решить в любое время. Пока начнем с этого".

Президент убежден, что День народного единства учрежден 17 сентября вполне справедливо, эту дату можно считать днем воссоединения белорусского народа. "Поэтому не надо на нас тут катить, кричать. Праздник будет. Это действительно праздник. Если бы этого дня не было, не было бы нашей страны. Это для нас святой праздник", - подчеркнул глава государства.-0-езидент определяет - праздничные, выходные дни. Я проехал много стран. Столько выходных нет нигде", - сказал глава государства.

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