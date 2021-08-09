Лукашенко согласился дать интервью CNN, но на одном условии

Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласился дать интервью американскому телеканалу CNN, представительница которого присутствует сегодня на "Большом разговоре с Президентом" , передает корреспондент БЕЛТА.

"Я не исключаю. При одном условии. Если вы дадите все, что я скажу, не вырезая", - сказал глава государства.

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