Воскресенский предлагает Лукашенко освободить около сотни человек и публично заложил за них голову

Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский подготовил для Президента Беларуси предложение об освобождении около сотни человек и публично заложил за них голову. Соответствующий диалог состоялся сегодня во время "Большого разговора с Президентом" , передает корреспондент БЕЛТА.

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