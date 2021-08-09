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Воскресенский предлагает Лукашенко освободить около сотни человек и публично заложил за них голову
09.08.2021 13:57 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский подготовил для Президента Беларуси предложение об освобождении около сотни человек и публично заложил за них голову. Соответствующий диалог состоялся сегодня
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Соответствующий диалог состоялся сегодня во время "Большого разговора с Президентом".
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