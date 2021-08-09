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Лукашенко: у Зеленского был шанс - он мог стать миротворцем
09.08.2021 13:57 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что у Президента Владимира Зеленского был шанс стать миротворцем в Украине и серьезно продвинуться в урегулировании конфликта на Донбассе. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня
По словам Александра Лукашенко, предыдущий Президент Украины Петр Порошенко провалил минские договоренности, потому что был управляем извне. "Он их не исполнил. А у Путина козырь железобетонный: ты подписал - выполняй. А он не выполнил. И уже не будет выполнять. И Зеленский - зря... У него был шанс. Он мог стать миротворцем. Путин очень хорошо воспринял выборы нового президента", - рассказал белорусский лидер.
Тогда, как вспоминает Александр Лукашенко, доверие Владимира Путина к Владимиру Зеленскому вызвало у него удивление, ведь еще не было понятно, каким президентом станет новоизбранный глава Украины. "Он говорил: "Он другой". То есть Путин хорошо воспринимал этого человека и готов был с ним разговаривать. Что произошло потом? Почему, декларируя до сих пор переговоры, он делал в обратном направлении шаги? Вот надо ответить на этот вопрос", - сказал Президент Беларуси. Он считает, что на время переговоров надо "вывести за скобки" начало тех событий и перейти к обсуждению того, что может привести к результату. Это как раз дипломатично.
Сам глава белорусского государства подтвердил, что, как и прежде, готов при необходимости содействовать этому процессу, хоть и не любит посредничества. "Готов делать все, лишь бы только нескольким тысячам или даже сотням людей в моей родной, близкой Украине стало лучше", - заверил он.-0-
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По словам Александра Лукашенко, предыдущий Президент Украины Петр Порошенко провалил минские договоренности, потому что был управляем извне.
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