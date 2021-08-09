А. Лукашенко: Беларусь готова вести диалог с Литвой, но без всяких предварительных условий

Источник материала: БT

Беларусь готова вести диалог с Литвой, но без всяких предварительных условий. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает Бел ТА .

"Если вы хотите, давайте начнем на каком-то уровне вести диалог. Но без всяких предварительных условий. Потому что Беларусь не заслуживает такого разговора", - заявил белорусский лидер.

Смотрите прямую трансляцию "Большого разговора с Президентом" на " Беларусь 1 ".







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