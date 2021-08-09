"Мирными акциями там не пахло" - Лукашенко о прошлогодних протестах в Беларуси

Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что прошлогодние массовые акции в стране не были мирными, и это планировалось изначально. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Какие это мирные акции - взрывы, петарды и прочее? Оно ж видно, откуда летели. Скажете, что это в ответ на "жестокость"? Да нет, они принесли их туда. Еще этой "жестокости" не было. Заточки, ножи, прочая взрывчатка. Они зачем это туда принесли, на мирные акции? Поэтому мирными акциями там не пахло", - подчеркнул белорусский лидер.

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