ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Мирными акциями там не пахло" - Лукашенко о прошлогодних протестах в Беларуси

09.08.2021 14:45 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что прошлогодние массовые акции в стране не были мирными, и это планировалось изначально. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Какие это мирные акции - взрывы, петарды и прочее? Оно ж видно, откуда летели. Скажете, что это в ответ на "жестокость"? Да нет, они принесли их туда. Еще этой "жестокости" не было. Заточки, ножи, прочая взрывчатка. Они зачем это туда принесли, на мирные акции? Поэтому мирными акциями там не пахло", - подчеркнул белорусский лидер.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Какие это мирные акции - взрывы, петарды и прочее? Оно ж видно, откуда летели. Скажете, что это в ответ на "жестокость"? Да нет, они принесли их туда. Еще этой...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко: в Беларуси никогда не было и не будет репрессий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

Свежие газеты

08.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by