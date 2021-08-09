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Лукашенко: в Беларуси никогда не было и не будет репрессий
09.08.2021 14:45 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси никогда не было и не будет репрессий. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня во время
"Никаких репрессий не было, и не будет в моей стране никаких репрессий. Потому что мне это не нужно, мне это во вред. Я не стрелял себе в ногу, а тем более в голову. Развернуть в Беларуси репрессии - это самого себя застрелить", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства заявил, что никогда не перейдет "эту черту и этот барьер".-0-
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"Никаких репрессий не было, и не будет в моей стране никаких репрессий. Потому что мне это не нужно, мне это во вред. Я не стрелял себе в ногу, а тем более в голову....
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