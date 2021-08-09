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Лукашенко ответил на обвинения в репрессиях против СМИ: они искромсали мой народ и государство

09.08.2021 14:45 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранная так называемая независимая пресса действовала против белорусского народа и страны. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, отвечая на вопрос американского телеканала CNN, во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси не было репрессий против так называемой независимой иностранной прессы. Средства массовой информации, против которых были приняты соответствующие меры, нарушали белорусское законодательство. "Вы приехали ко мне в страну, чтобы поддерживать отношения между народами, но при этом говорить правду. Вы же все изворотили, искромсали мой народ, государство. Я про себя уже и не говорю. И вы это называете прессой?" - спросил Президент.

Глава государства напомнил, что открыто заявлял: подобные организации будут зачищены. "Если вы (CNN, BBC и другие крупные компании) изъявите желание у нас работать - приезжайте, мы рассмотрим вопрос аккредитации. Но вы должны придерживаться наших законов", - подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что на "Большой разговор с Президентом" хотело попасть более тысячи человек, треть из них - представители зарубежья. "Вы могли не попасть на этот разговор, но, следуя принципу открытости, я лично поручил пресс-секретарю вас пригласить, зная ваши последние фейки. После их, я уверен, ни в России, ни в Китае, ни в Индии, ни даже в Украине вас на порог бы не пустили. Нет, я сказал, пусть приходят ко мне, мы будем разговаривать открыто", - сказал Александр Лукашенко.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси не было репрессий против так называемой независимой иностранной прессы. Средства массовой информации, против которых...
 
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