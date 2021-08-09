Лукашенко высказался о предположениях, что он может возглавить ВНС

Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о предположениях, что в рамках возможного придания конституционного статуса Всебелорусскому народному собранию нынешний глава государства может его возглавить. Соответствующие заявления он сделал сегодня во время "Большого разговора с Президентом" , передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что действительно сам говорил об идее придать ВНС конституционный статус. "Молитесь богу, чтобы я согласился еще быть председателем Всебелорусского народного собрания", - сказал он.

"В чем я однозначно убежден: самое главное сейчас для Беларуси - идет смена поколений. Поколение мое уходит. Приходит активное новое поколение. Нам надо соблюсти баланс. Новое поколение, которое сейчас приходит, оно не должно выбросить на обочину старшее поколение. Этот опыт всегда пригодится", - сказал Президент.

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