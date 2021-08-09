Лукашенко о предательстве: не то чтобы я привык к этому, но смирился

Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста во время "Большого разговора с Президентом" , рассказал о своем отношении к тем людям, которые его предали, передает корреспондент БЕЛТА.

"Меня много-много раз предавали. И можно сказать, не то чтобы я привык к этому, но я смирился. Я, как человек опытный, понял, что такова жизнь: тебя предавали и могут еще не один раз предать", - с сожалением констатировал белорусский лидер.

/Будет дополнено/.-0-