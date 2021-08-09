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Лукашенко о предательстве: не то чтобы я привык к этому, но смирился
09.08.2021 14:45 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста
"Меня много-много раз предавали. И можно сказать, не то чтобы я привык к этому, но я смирился. Я, как человек опытный, понял, что такова жизнь: тебя предавали и могут еще не один раз предать", - с сожалением констатировал белорусский лидер.
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"Меня много-много раз предавали. И можно сказать, не то чтобы я привык к этому, но я смирился. Я, как человек опытный, понял, что такова жизнь: тебя предавали и могут...
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