|
Лукашенко: в Беларуси человек 15-20, которые могут вырасти в президенты
09.08.2021 14:45 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси есть 15-20 человек, которые могут вырасти в президенты. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня
"Они все на виду, кто может быть президентом. У нас человек 15-20, которые могут вырасти в президенты", - заявил Александр Лукашенко.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Они все на виду, кто может быть президентом. У нас человек 15-20, которые могут вырасти в президенты", - заявил Александр Лукашенко.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)