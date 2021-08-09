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Лукашенко: в Беларуси человек 15-20, которые могут вырасти в президенты

09.08.2021 14:45 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси есть 15-20 человек, которые могут вырасти в президенты. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Они все на виду, кто может быть президентом. У нас человек 15-20, которые могут вырасти в президенты", - заявил Александр Лукашенко.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Они все на виду, кто может быть президентом. У нас человек 15-20, которые могут вырасти в президенты", - заявил Александр Лукашенко.
 
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