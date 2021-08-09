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Лукашенко ответил на вопрос, кто после него будет Президентом Беларуси

09.08.2021 14:45 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко сегодня во время "Большого разговора с Президентом" ответил на вопрос, кто и когда будет Президентом Беларуси после него, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул - это непростой вопрос. "Кого белорусский народ изберет, тот и будет Президентом, это действительно так. Какую позицию при этом буду занимать я, я не определился", - сказал белорусский лидер. Александр Лукашенко отметил, что думает об этом: "Это естественно. Это же не вечная должность. Я человек. И иногда просто хочу спокойно пожить, но потом начинаю углубляться в размышления и думаю, что спокойной жизни у меня уже не будет. Потому что такая работа".

Президент признался, что в чем-то даже завидовал экс-президенту Украины Леониду Кучме: "При встрече спрашиваю его, как он себя чувствует. Говорит, прекрасно. И вижу, что действительно прекрасно. Начинаю обдумывать и вижу, что я так не смогу. Я просто врос в эту страну, а она в меня. И не понимаю, как можно жить и, уйдя на пенсию, заниматься каким-то другим делом. Я это пока не представляю".

При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что после него придут люди. "Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко и так далее. Очень скоро", - заявил глава государства. Он уточнил, что никогда нельзя быть точным, даже называя конкретные сроки. Как пример привел громкие планы оппозиции по поводу дня воли и др.

Также Президент высказал свое мнение по поводу альтернативного исхода выборов. "Мне говорили, вот вы не выдвигаете свою кандидатуру, а вдруг изберут президентом кого-то? Я все сделаю, чтобы было объективно. И если изберут из другой когорты, значит, наш народ должен пережить то, что пережила Грузия, Украина. Раз на чужих ошибках не научился, значит, должен этот этап пройти", - отметил он, подчеркнув, что этого народ не заслужил.-0-

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Теги: Минск
 
 
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"Кого белорусский народ изберет, тот и будет президентом, это действительно так", - сказал белорусский лидер.
 
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