Лукашенко о США: вы творите беспредел во всех местах мира, а мне говорите о репрессиях

Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава белорусского государства Александр Лукашенко отвергает упреки в репрессиях, о чем сегодня на на "Большом разговоре с Президентом" спросила представительница американского телеканала CNN , передает корреспондент БЕЛТА.

"Мне с американцами совсем просто говорить. Скажите, пожалуйста, вопрос риторический (я отвечаю на ваш вопрос): вы (США. - Прим. БЕЛТА) зачем застрелили девушку в Конгрессе, которая была участница войн в защиту Соединенных Штатов Америки и их интересов? После этого вопрос о репрессиях в отношении населения с моей стороны просто меркнет. Вы привыкли к тому, что вы гегемоны в мире - вам все позволено. Сколько человек вы посадили после событий у Конгресса? Когда вы законно избранного президента (я имею в виду Трампа) растоптали, убрали его из средств массовой информации, c YouTube и прочее вычеркнули напрочь и поставили своего президента. Это что, было законно?" - спросил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что во время президентских выборов в США граждане голосовали по почте, бюллетени выбрасывались в мусорку, были и другие многочисленные нарушения. В то же время Президент заметил: если бы в Беларуси голосовали по почте, страну бы порвали на кусочки.

"Вам - можно. Вы творите беспредел во всех местах мира и мне говорите о каких-то репрессиях. С моей стороны не было никаких репрессий. Я принял правила игры тех бандитов, которые под руководством американских спецслужб двинулись к нам в суверенное и независимое государство. Я Президент и по Конституции обязан защитить это государство. Что я и сделал, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Какие же здесь репрессии? Я кого-то застрелил, кого-то убил?"

Александр Лукашенко добавил, что противники белорусского государства сейчас пытаются подвести его к международному трибуналу. Но уцепиться не за что. "И они ищут, ищут, за что бы меня...", - добавил он.

Отвечая на вопрос об инциденте с самолетом Ryanair, Президент подчеркнул, что Беларусь открыта для международного расследования. "Чего же вы не приехали расследовать? Факты на стол, руки на стол - приезжайте, докажите, что Лукашенко посадил этот самолет. А вы не едете расследовать, потому что все факты у вас на руках и вы видите: не бьет, не получается", - заметил глава государства.-0-