Лукашенко: Беларусь готова вести диалог с Литвой, но без всяких предварительных условий

Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова вести диалог с Литвой, но без всяких предварительных условий. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь и Литва всегда жили и будут жить как соседи - мирно и дружно. "Но когда - зависит сегодня от нас. Недавно такой "грязный луч" промелькнул - пусть Лукашенко сделает то-то и то-то, и тогда мы будем о чем-то говорить. Вы мне условия не ставьте. Вы не имеете на это права. Я ни год и ни пять лет у власти. Я не прятал в Беларуси ни боевиков, ни оппозиционеров - они тоже у вас в Литве есть - я никогда этого не делал. Я не делал недружественных шагов в отношении Литвы", - сказал Александр Лукашенко.

"Если вы хотите, давайте начнем на каком-то уровне вести диалог. Но без всяких предварительных условий. Потому что Беларусь не заслуживает вот такого разговора", - заявил белорусский лидер.-0-