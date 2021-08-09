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Лукашенко назвал фейком заявления о пытках на ул. Окрестина в Минске
09.08.2021 15:19 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал фейком заявления о пытках в ИВС на ул. Окрестина в Минске в 2020 году. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня во время
"Если там кто-то и был с синяками, так они получили на улице, когда они ринулись на внутренние войска и ОМОН", - заявил глава государства.
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"Если там кто-то и был с синяками, так они получили на улице, когда они ринулись на внутренние войска и ОМОН", - заявил глава государства.
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