|
Лукашенко об упоминании нейтралитета Беларуси в проекте Конституции: тут два варианта
09.08.2021 15:19 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал свое мнение, стоит ли в проекте новой Конституции прописывать упоминание о нейтралитете страны, как есть в настоящее время. Об этом глава государства заявил сегодня
"Что касается нейтралитета, это не обсуждается. Это решение Всебелорусского народного собрания - тогда все бурно поддержали, - отметил белорусский лидер. - Нейтралитета нет фактически. По Конституции - нейтралитет, а мы состоим в военно-политическом блоке ОДКБ и так далее. Правильно это или нет - конечно, правильно. Это дополнительный уровень безопасности".
По его словам, Беларусь также состоит в Евразийском экономическом союзе. "О каком нейтралитете может идти речь? - сказал Александр Лукашенко. - Поэтому тут два варианта: или мы определяем в Конституции, что мы не нейтральны, либо вообще туда ничего не записываем".-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Что касается нейтралитета, это не обсуждается. Это решение Всебелорусского народного собрания - тогда все бурно поддержали, - отметил белорусский лидер. -...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)