"Через 10 минут забыли, кого кормили печеньками" - Лукашенко об истинном отношении США к Беларуси

Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что США безразлична Беларусь сама по себе. Об этом он заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" , отвечая на вопрос журналистки американской деловой газеты Wall Street Journal, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы далеко и вам пофиг, что происходит в этой Беларуси. Вы даже не знаете, где она расположена. И вы даже через 10 минут забыли, кого кормили печеньками", - сказал глава государства.

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