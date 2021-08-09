|
"Через 10 минут забыли, кого кормили печеньками" - Лукашенко об истинном отношении США к Беларуси
09.08.2021 16:01 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что США безразлична Беларусь сама по себе. Об этом он заявил сегодня
"Вы далеко и вам пофиг, что происходит в этой Беларуси. Вы даже не знаете, где она расположена. И вы даже через 10 минут забыли, кого кормили печеньками", - сказал глава государства.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Вы далеко и вам пофиг, что происходит в этой Беларуси. Вы даже не знаете, где она расположена. И вы даже через 10 минут забыли, кого кормили печеньками", - сказал глава...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)