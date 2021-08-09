ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Через 10 минут забыли, кого кормили печеньками" - Лукашенко об истинном отношении США к Беларуси

09.08.2021 16:01 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что США безразлична Беларусь сама по себе. Об этом он заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом", отвечая на вопрос журналистки американской деловой газеты Wall Street Journal, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы далеко и вам пофиг, что происходит в этой Беларуси. Вы даже не знаете, где она расположена. И вы даже через 10 минут забыли, кого кормили печеньками", - сказал глава государства.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Вы далеко и вам пофиг, что происходит в этой Беларуси. Вы даже не знаете, где она расположена. И вы даже через 10 минут забыли, кого кормили печеньками", - сказал глава...
 
Новости дня
Новости политики
 
"В случае опасности развязывания новой мировой войны" - Лукашенко о возможности размещения в Беларуси российских войск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

Свежие газеты

08.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by