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"В случае опасности развязывания новой мировой войны" - Лукашенко о возможности размещения в Беларуси российских войск
09.08.2021 16:01 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня
"Если будет нужно, тут не просто будет база. Тут все Вооруженные силы Российской Федерации будут размещены. В случае опасности развязывания новой мировой войны", - заявил белорусский лидер.
/Будет дополнено/.-0-
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"В случае опасности развязывания новой мировой войны" - Лукашенко о возможности размещения в Беларуси российских войск
"Если будет нужно, тут не просто будет база. Тут все Вооруженные силы Российской Федерации будут размещены. В случае опасности развязывания новой мировой войны", -...
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