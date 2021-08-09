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"В случае опасности развязывания новой мировой войны" - Лукашенко о возможности размещения в Беларуси российских войск

09.08.2021 16:01 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время "Большого разговора с Президентом" пояснил, в каком случае в стране могут быть размещены российские войска, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если будет нужно, тут не просто будет база. Тут все Вооруженные силы Российской Федерации будут размещены. В случае опасности развязывания новой мировой войны", - заявил белорусский лидер.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Если будет нужно, тут не просто будет база. Тут все Вооруженные силы Российской Федерации будут размещены. В случае опасности развязывания новой мировой войны", -...
 
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