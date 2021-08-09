Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался за выстраивание нормальных отношений с Польшей. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все, чтобы у нас были хорошие отношения с Польшей, я все делал для этого, вы решили, что будет по-другому. Взяли под козырек и все, что в ЦРУ сказали, вы сделали. Вы думайте, что делать. Я готов на все", - заявил глава государства, отвечая на вопрос представительницы польского СМИ.

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