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Лукашенко: Беларуси удалось не допустить начала новой мировой войны
09.08.2021 16:01 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время протестного периода Беларуси удалось предотвратить начало новой мировой войны. Об этом глава государства Александр Лукашенко рассказал сегодня во время
"Беларусь находится на перекрестке дорог. Если бы мы во время протестов проявили слабину, нас бы исполосовали. В результате началась бы новая мировая война. Я понимал, что на другой стороне штыки точат, поэтому поднял армию, вывел "Полонез". Одна моя команда и мы бы нанесли удар, но они не перешли черту. Если бы произошло иначе, Россия бы никогда не отступила и не потеряла Беларусь. Началась бы заваруха, а это ядерная держава. Вот от чего мы тогда ушли. Что касается тех, кто вышел на улицу, - просто неприятно. У нас были тысячи вариантов, чтобы их удержать", - сказал Александр Лукашенко.-0-
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"Беларусь находится на перекрестке дорог. Если бы мы во время протестов проявили слабину, нас бы исполосовали. В результате началась бы новая мировая война", -...
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