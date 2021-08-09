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Лукашенко: Беларуси удалось не допустить начала новой мировой войны

09.08.2021 16:01 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время протестного периода Беларуси удалось предотвратить начало новой мировой войны. Об этом глава государства Александр Лукашенко рассказал сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь находится на перекрестке дорог. Если бы мы во время протестов проявили слабину, нас бы исполосовали. В результате началась бы новая мировая война. Я понимал, что на другой стороне штыки точат, поэтому поднял армию, вывел "Полонез". Одна моя команда и мы бы нанесли удар, но они не перешли черту. Если бы произошло иначе, Россия бы никогда не отступила и не потеряла Беларусь. Началась бы заваруха, а это ядерная держава. Вот от чего мы тогда ушли. Что касается тех, кто вышел на улицу, - просто неприятно. У нас были тысячи вариантов, чтобы их удержать", - сказал Александр Лукашенко.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Беларусь находится на перекрестке дорог. Если бы мы во время протестов проявили слабину, нас бы исполосовали. В результате началась бы новая мировая война", -...
 
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