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Лукашенко о ситуации на границе с Литвой: если не утихомирятся, получат на всю катушку

09.08.2021 16:01 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал свое мнение о ситуации на границе с Литвой: если не утихомирятся, получат на всю катушку. Об этом глава государства заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Они специально на границе проводят эти акции. Они испытывают мое терпение и толкают меня на ответные действия. Мы пока терпим. Вы же видели, как они машину поставили, пограничные мигалки включили и гонят сюда людей. А наши ребята стоят с этой стороны - они за нарушение государственной границы по нашим законам должны сделать предупреждение голосом, выстрел вверх, остальное - на поражение", - сказал Александр Лукашенко.

"Еще раз повторяю: давайте сядем, возьмем голову в руки и подумаем, как выходить из этого положения" - подчеркнул белорусский лидер.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Они специально на границе проводят эти акции. Они испытывают мое терпение и толкают меня на ответные действия", - отметил белорусский лидер.
 
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