Лукашенко заявил, что «очень скоро» уйдет с поста президента

Александр Лукашенко заявил, что «очень скоро» уйдет с президентской должности, и рассказал, кто может занять данный пост. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

Сегодня состоялся «Большой разговор с президентом» - встреча Александра Лукашенко с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества. В ходе мероприятия Лукашенко ответил на вопрос, кто и когда займет президентский пост после него.

«Кого белорусский народ изберет, тот и будет президентом, это действительно так. Какую позицию при этом буду занимать я, я не определился», - сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко отметил, что это естественно и он тоже человек, он тоже хочет спокойно пожить, но потом углубляется в размышления и думает, что спокойной жизни у него не будет, «потому что работа такая».

«Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко и так далее. Очень скоро», - продолжил он, добавив, что никогда нельзя быть точным, даже называя конкретные сроки.

Лукашенко спросили его мнение об альтернативном исходе выборов. «Мне говорили, вот вы не выдвигаете свою кандидатуру, а вдруг изберут президентом кого-то? Я все сделаю, чтобы было объективно. И если изберут из другой когорты, значит, наш народ должен пережить то, что пережила Грузия, Украина. Раз на чужих ошибках не научился, значит, должен этот этап пройти», - заявил он, продолжив, что народ этого не заслужил.

Лукашенко сказал, что во время протестов некоторые госслужащие «продемонстрировали свое истинное отношение к стране», однако есть люди, которые «в сложные дни не дрогнули, не изменили», «выросли на глазах, выкристаллизовались».

«Как, например, Иван Кубраков. Оказывается, что у нас человек 15-20 могут вырасти в президенты. Простите за нескромность, но они в чем-то похожи на меня. Наверное, потому что рядом росли. Они преданы стране, надежны и не будут никого кромсать. Большинство граждан за них проголосует», - поделился мнение Александр Лукашенко.

Лукашенко говорит, что следующий президент не может появиться из ниоткуда, а если он не будет знать кандидата, в чем сомневается, изучит его биографию и «про всех все» расскажет. «Если надо будет, побеседую вместе с ними в эфире. Все будет на равных», - заявляет Александр Лукашенко.

Он обещает никого не проталкивать на следующих президентских выборах, а победит «прагматичный нормальный человек».

Напомним, в марте текущего года Александр Лукашенко высказывал мнение относительно смены власти и «толковых» кандидатов, «знающих страну».

«Вот у меня тут два человека моих (показывал на Караева и Караника), они могут участвовать в президентских выборах, будут крепкими кандидатами», - говорил Лукашенко, отмечая, что уже начинает присматриваться к кандидат на президентский пост после его ухода.

«Оказывается, есть у нас люди достойные, знающие страну. Они и будут конкурировать», - заявлял Лукашенко. Также он добавил, что следующе выборы главы государства могут пройти в январе-феврале 2022 года (после принятия новой Конституции).