А. Лукашенко журналистке ВВС: Вы говорите, что выборы нечестные - факты на стол!

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Президент Беларуси Александр Лукашенко во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - ответил на обвинения в нелегитимности последних президентских выборов, передает корреспондент- сказал, отвечая на вопрос журналистки ВВС.Александр Лукашенко отметил, что оппозиция определила итоги выборов еще за два месяца до дня голосования: в обществе распространялись лозунги о 3 %.- задал вопросСмотрите прямую трансляцию "Большого разговора с Президентом" на



