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А. Лукашенко ответил на вопрос, кто после него будет Президентом Беларуси
09.08.2021 16:41 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTГлава государства Александр Лукашенко сегодня во время "Большого разговора с Президентом" ответил на вопрос, кто и когда будет Президентом Беларуси после него, передает корреспондент
"Кого белорусский народ изберет, тот и будет президентом, это действительно так", - сказал белорусский лидер.
"Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко и так далее. Очень скоро", - заявил глава государства.
Смотрите прямую трансляцию "Большого разговора с Президентом" на "
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Глава государства Александр Лукашенко сегодня во время "Большого разговора с Президентом" ответил на вопрос, кто и когда будет Президентом Беларуси после него,...
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